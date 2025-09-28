Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Trainer Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag 7:2 (3:0) getrennt.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

Die Hallenser schafften es, nochmal zu erhöhen. Lio Lorenz schoss und traf in der 39. Spielminute. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Tom Luca Lenze traf in der 56. Minute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Lorenz (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 7:2 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Ugoh, Roschig, Rayko, Lorenz, Meyer, Danyi, Unthan (69. Heute), Prokein, Onyedeke, Khalid (80. Zabel)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Prause (58. Kirchhoff), Tapsoba (46. Starikovskiy), Czerwenka, Böttcher, Lenze, Gödecke (73. Drizari), Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Meister, Mensing (46. Nyarko)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23