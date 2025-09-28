Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Trainer Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Saleem Shero Khalid (14.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 I (U19) in Minute 14 2:0 in Führung

Dann konnte Halle noch einen Erfolg verbuchen. Lio Lorenz versenkte den Ball in der 39. Minute. Im Anschluss kamen die zurückliegenden Magdeburger zum Zug: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in der 56. Spielminute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Hallenser aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In der 90. Minute gelang es Lorenz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:2 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Khalid (80. Zabel), Meyer, Lorenz, Rayko, Danyi, Ugoh, Unthan (69. Heute), Prokein, Roschig

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher, Mensing (46. Nyarko), Prause (58. Kirchhoff), Meister, Lenze, Czerwenka, Tapsoba (46. Starikovskiy), Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Gödecke (73. Drizari)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23