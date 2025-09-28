Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Coach Stephan Neigenfink feierte einen überlegenen Erfolg über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saleem Shero Khalid den Ball ins Netz (14.).

Dann konnte Halle noch einen Erfolg erzielen. Lio Lorenz versenkte den Ball in der 39. Spielminute. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Hallenser aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Lorenz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Prokein, Roschig, Ugoh, Khalid (80. Zabel), Rayko, Meyer, Lorenz, Danyi, Unthan (69. Heute)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri (46. Anwaar), Telch, Mensing (46. Nyarko), Tapsoba (46. Starikovskiy), Lenze, Böttcher, Gödecke (73. Drizari), Prause (58. Kirchhoff), Meister, Czerwenka

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23