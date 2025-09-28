Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Stephan Neigenfink und sein Team VfL Halle 96 I (U19) gegen die SV Fortuna Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (3:0) wider.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Benicio Roschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Saleem Shero Khalid der Torschütze (14.).

Minute 14: VfL Halle 96 I (U19) baut Führung auf 2:0 aus

Die Hallenser konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lio Lorenz traf in Spielminute 39. Dann waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in der 56. Minute, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Gefährlich wurde die Situation für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Lorenz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Danyi, Meyer, Unthan (69. Heute), Roschig, Prokein, Lorenz, Onyedeke, Khalid (80. Zabel), Ugoh, Rayko

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Tapsoba (46. Starikovskiy), Mensing (46. Nyarko), Meister, Gödecke (73. Drizari), Böttcher, Lenze, Czerwenka, Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Prause (58. Kirchhoff)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23