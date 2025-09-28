Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem beeindruckenden 7:2 (3:0) ging der VfL Halle 96 I (U19) von Trainer Stephan Neigenfink aus dem Spiel mit der SV Fortuna Magdeburg vom Platz.

Halle/MTU. Der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 7:2 (3:0).

Benicio Roschig (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Saleem Shero Khalid (14.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 I (U19) baut Vorsprung auf 2:0 aus – 14. Minute

Die Hallenser konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Lio Lorenz traf in Spielminute 39. Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger schließlich auch mal zum Zug: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Lorenz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:2 festigte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Danyi, Prokein, Lorenz, Unthan (69. Heute), Roschig, Ugoh, Rayko, Meyer, Khalid (80. Zabel)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Gödecke (73. Drizari), Czerwenka, Lenze, Prause (58. Kirchhoff), Shaqiri (46. Anwaar), Tapsoba (46. Starikovskiy), Meister, Mensing (46. Nyarko), Böttcher, Telch

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23