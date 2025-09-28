Der VfL Halle 96 I (U19) unter Leitung von Trainer Stephan Neigenfink feierte ein deutliches Ergebnis über die SV Fortuna Magdeburg mit einem 7:2 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 I (U19) und die SV Fortuna Magdeburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (3:0).

Gleich nach Spielstart schoss Benicio Roschig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Saleem Shero Khalid (14.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 I (U19) führt nach 14 Minuten 2:0

Dann konnte Halle noch einen Erfolg einsacken. Lio Lorenz schoss und traf in der 39. Spielminute. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Tom Luca Lenze versenkte den Ball in Spielminute 56, gefolgt von Paul David Gödecke (58.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Hallensern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. August Prokein verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 78., 84.). Spielstand 6:2 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

In der allerletzten Minute konnte Lorenz (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 7:2 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SV Fortuna Magdeburg

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz, Ugoh, Meyer, Rayko, Unthan (69. Heute), Onyedeke, Prokein, Roschig, Danyi, Khalid (80. Zabel)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Telch, Shaqiri (46. Anwaar), Czerwenka, Meister, Lenze, Mensing (46. Nyarko), Gödecke (73. Drizari), Prause (58. Kirchhoff), Böttcher, Tapsoba (46. Starikovskiy)

Tore: 1:0 Benicio Roschig (10.), 2:0 Saleem Shero Khalid (14.), 3:0 Lio Lorenz (39.), 3:1 Tom Luca Lenze (56.), 3:2 Paul David Gödecke (58.), 4:2 August Prokein (69.), 5:2 Saleem Shero Khalid (78.), 6:2 August Prokein (84.), 7:2 Lio Lorenz (90.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Michael Pfuhl, Nicklas Richter; Zuschauer: 23