Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Lok Stendal vor 19 Zuschauern gegen die SV Fortuna Magdeburg mit einem überragenden 8:1 (5:0) durch.

Stendal/MTU. 8:1 (5:0) in Stendal: Ganze acht Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Johannes Lagemann (7.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal – 7. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Toralf Meier im gegnerischen Tor. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Altin Shaqiri (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Amiti (81. Paschke), Wolff, Lauck, Ziekau, Vinzelberg, Loock (68. Sawaneh), Braunschweig (59. Koshyk), Handge, Lagemann, Völzke (86. Salem Merso)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Starikovskiy, Shaqiri, Haitham Mahmoud, Meister (46. Gödecke), Böttcher (46. Anwaar), Kirchhoff, Tapsoba (60. Drizari), Nyarko, Lenze

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19