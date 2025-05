Am Samstag haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die Union 1861 Schönebeck ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 8:4 (5:3).

Pablo Loppnow (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb (10.). Die Dessauer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jonatan Schäfer der Torschütze (15.).

Minute 15 SG Dessau/Kochstedt und Union 1861 Schönebeck im Gleichstand – 1:1

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Per Seidler traf in der 17. Minute, gefolgt von Jannik Görsch (19.). So einfach ließen sich die Schönebecker jedoch nicht abhängen. Leo Stockmann traf in der 24. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Emilio Becker schoss und traf in der 32. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Jannik Görsch (37.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Max Neumann schoss und traf in Spielminute 39. Brenzlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 6:3 aus. Mit einem Doppelpack von Pascal Karsten Zahrt erlangte die SG Dessau/Kochstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Schönebecker, der Union 1861 Schönebeck e.V. etwas entgegenzusetzen. Stockmann versenkte den Ball in der 87. Minute noch einmal. Spielstand 7:4 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Görsch (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:4 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – Union 1861 Schönebeck

SG Dessau/Kochstedt: Heimberg – Dujakovic, Spielau (55. Glöckner), Becker, Görsch, Zahrt, Seidler, Loppnow, Olek, Hoffmann, Saalmann (55. Khan)

Union 1861 Schönebeck: – Tromski, Helmel, Neumann, Pesla, Schäfer, Peine, Topfmeier, Wölfer (46. Staufenbiel), Stockmann, Schreiber

Tore: 1:0 Pablo Loppnow (3.), 1:1 Jonatan Schäfer (15.), 2:1 Per Seidler (17.), 3:1 Jannik Görsch (19.), 3:2 Leo Stockmann (24.), 4:2 Emilio Becker (32.), 5:2 Jannik Görsch (37.), 5:3 Max Neumann (39.), 6:3 Pascal Karsten Zahrt (56.), 7:3 Pascal Karsten Zahrt (67.), 7:4 Leo Stockmann (87.), 8:4 Jannik Görsch (89.); Schiedsrichter: Tobias Ratey (Görzig); Assistenten: Kevin Friese, Adrian Czarnota; Zuschauer: 26