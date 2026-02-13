Ergebnis 14. Spieltag Begegnung von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg endet unentschieden 1:1
Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.
Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Arminia Magdeburg und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag vom Platz gegangen. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Jahnplatz.
Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 14
SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 40
In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.
Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg
SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach (46. Reka), Kranz, May, Stackfleth, Diener (55. Hering), Scharfe, Schoendube, Schultz, Hättasch, Jakob (46. Johnson)
SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Fleck, Nyarko, Böttcher, Rößner (74. Anwaar), Starikovskiy, Mohibi (46. Drizari), Tapsoba (55. Brosius), Mensing, Meister, Czerwenka
Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61