Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Arminia Magdeburg und die SV Fortuna Magdeburg am Freitag vom Platz gegangen. 61 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Jahnplatz.

Benjamin Hättasch (SV Arminia Magdeburg) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

SV Arminia Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1 in Minute 40

In Spielminute 23 griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Wendvim Kevin Tapsoba (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Magdeburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach (46. Reka), Kranz, May, Stackfleth, Diener (55. Hering), Scharfe, Schoendube, Schultz, Hättasch, Jakob (46. Johnson)

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Fleck, Nyarko, Böttcher, Rößner (74. Anwaar), Starikovskiy, Mohibi (46. Drizari), Tapsoba (55. Brosius), Mensing, Meister, Czerwenka

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61