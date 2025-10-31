Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit der VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der SV Fortuna Magdeburg und der VfB Germania Halberstadt A1 mit einem Unentschieden.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Maximilian Fleck das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Minute 80 SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1

35 Minuten nach der Pause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erlangen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Kirchhoff (79. Starikovskiy), Fleck, Meister, Czerwenka, Nyarko, Mensing (90. Tapsoba), Telch (85. Shaqiri), Rößner (63. Anwaar), Böttcher (63. Al-Chuaibi), Lenze

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Ucke, Knoche (63. Schneider), Stemmler, Schürmann, Leopold, Schrader, Rheinschmitt (81. Naujoks), Lancine, Stender (87. Leube), Simon

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42