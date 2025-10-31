Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Duell mit der VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der SV Fortuna Magdeburg und der VfB Germania Halberstadt A1 mit einem Remis.

Maximilian Fleck (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

35 Minuten nach der Pause konnte Finn Luca Stemmler (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erlangen (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Kirchhoff (79. Starikovskiy), Czerwenka, Fleck, Lenze, Meister, Böttcher (63. Al-Chuaibi), Rößner (63. Anwaar), Telch (85. Shaqiri), Nyarko, Mensing (90. Tapsoba)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Stemmler, Simon, Ucke, Schürmann, Schrader, Lancine, Stender (87. Leube), Knoche (63. Schneider), Rheinschmitt (81. Naujoks)

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42