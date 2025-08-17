Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) ist auf Augenhöhe geendet.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Lennox Sikora das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

76. Minute Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für den VfL Halle 96 I (U19) fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Karl-Luis Bärwald den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für den VfL Halle 96 I (U19) errang (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Só, Saile, Sommer (36. Hohl), Canabate Kasparek, Schischka, Brandt, Ries, Schneider (62. Sikora), Obier (55. Nordhausen), Waschkowitz

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Onyedeke, Heute (65. Omoike), Bärwald, Roschig, Meyer, Rayko, Prokein, Lorenz (65. Kaiser), Khalid (85. Zabel), Unthan

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110