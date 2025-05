In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die Union 1861 Schönebeck am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Lok Stendal und ging 0:6 (0:4) vom Platz.

Ernüchternde Leistung: Die Elf von Jan Rettinghaus hat am Sonntag vor 25 Zuschauern auf dem KT Sportforum - Platz 2 ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 0:6 (0:4).

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Till Vinzelberg (20.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 20

Der Siegeszug der Stendaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Toralf Meier im gegnerischen Tor. Philip Braunschweig traf in Minute 24, Younes Korbani in Minute 45 und Wolff in Minute 49. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 29

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wolff (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – 1. FC Lok Stendal

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Krietsch, Tromski (42. Wölfer), Topfmeier, Peine, Helmel (33. Stojiljkovic), Pesla, Schreiber, Wegener, Schäfer, Stockmann

1. FC Lok Stendal: Ranke – Handge, Korbani, Meinelt, Lagemann, Bordizhenko, Wolff, Grund (77. Winkler), Braunschweig, Vinzelberg, Völzke (62. Günther)

Tore: 0:1 Elias Wolff (13.), 0:2 Till Vinzelberg (20.), 0:3 Philip Braunschweig (24.), 0:4 Younes Korbani (45.), 0:5 Elias Wolff (49.), 0:6 Elias Wolff (71.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Tobias Schläger, Hossein Emir Alizadeh; Zuschauer: 25