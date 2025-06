Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem Burger Ballspiel Club 08 am Freitag nicht, als er sich vor 50 Fans mit 1:3 (1:1) gegen die SV Fortuna Magdeburg geschlagen geben musste.

Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stephan Geserick. Der Trainer von Burg musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Gino Klause für Magdeburg traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Burger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Lennart Hufschläger erzielt.

43. Minute Burger Ballspiel Club 08 gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Phillip Leonard Rudolph konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern (62.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Burger Ballspiel Club 08 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 86 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Burger Ballspiel Club 08 – SV Fortuna Magdeburg

Burger Ballspiel Club 08: Monsch – Baas, Weber, Hufschläger, Geiler, P. Rulff, J. K. Bäbenroth, L. Bäbenroth, Zelosko, Fähse, F. Rulff (75. Naser Eddin)

SV Fortuna Magdeburg: Hoffmann – Zopf, Barnau, Bense (46. Rektorik), Klause, Radomski (73. Hussen Gahdo), Lindner (48. Hännig), Kratzke, Koplin, Lenze (46. Rudolph), Rasuli (38. Nyarko)

Tore: 0:1 Gino Klause (5.), 1:1 Lennart Hufschläger (43.), 1:2 Phillip Leonard Rudolph (53.), 1:3 Lukas Radomski (62.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Andreas Zepter, Willi Wiegand; Zuschauer: 50