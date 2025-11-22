Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den Haldensleber SC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen SG Union Sandersdorf und Haldensleber SC endet mit Remis 0:0

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Union Sandersdorf und Haldensleber SC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 41 Fußballfans waren im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Haldensleber SC

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Schneider (76. Franzke), Nitsche, Groh, Födisch, Mittmeier, Seide, Koto'o Djouokou, Pätzke (61. Stagat), Uhte, Wieczorek

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Fölsch (90. Schütze), Grmay, Hartmann, Petrochenko, Ahlfeld, Neumann, Madaus, Prokop, Asfahale (46. Okubazgi)

; Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 41