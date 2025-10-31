Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber SV Fortuna Magdeburg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

80. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit VfB Germania Halberstadt A1 – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Finn Luca Stemmler den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team erzielte (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Fleck, Mensing (90. Tapsoba), Lenze, Czerwenka, Rößner (63. Anwaar), Meister, Kirchhoff (79. Starikovskiy), Böttcher (63. Al-Chuaibi), Nyarko, Telch (85. Shaqiri)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Rheinschmitt (81. Naujoks), Simon, Ucke, Stender (87. Leube), Stemmler, Schrader, Schürmann, Knoche (63. Schneider), Leopold, Lancine

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42