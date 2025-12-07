Für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Leo Constantin Horn (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Damien Halle (7.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In der 72. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ramon Bühling, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Sangerhäuser Team den Sieg zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Sievers (68. Westermann), Jäger, Bittmann, Lima Sampa (74. Dunkel), Horn, Richter, Krauel, Schuster, Neumann, Beneke

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Ruppe (61. Hering), Schütz, Bärwolf, Grenzebach, Halle, Buchhorn, Lange (74. Schoder), Schremmer (83. Zarkua), Bühling, Nicolai

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23