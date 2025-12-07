Für den Magdeburger SV Börde endete der 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Leo Constantin Horn (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (7.).

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

In der 72. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein. Der Magdeburger SV Börde hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Lehmann.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 1906 Sangerhausen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ramon Bühling (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfB 1906 Sangerhausen

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Sievers (68. Westermann), Bittmann, Jäger, Schuster, Richter, Krauel, Beneke, Horn, Lima Sampa (74. Dunkel)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach, Bärwolf, Ruppe (61. Hering), Nicolai, Schütz, Buchhorn, Bühling, Schremmer (83. Zarkua), Halle, Lange (74. Schoder)

Tore: 1:0 Leo Constantin Horn (4.), 1:1 Damien Halle (7.), 1:2 Ramon Bühling (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Maximilian Klatt, Samuel Schmidt; Zuschauer: 23