Mit einer Niederlage für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Miguel Mittmeier (40.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Anton Groh (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Hajowsky, Saalmann, Spielau, Karbath, Becker (88. Bro), Sanneh, Khan (71. Panzer), Dujakovic (79. Seidler), Görsch (44. Täubrecht), Fülla

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (90. Mühlbauer), Trettenbach, Uhte, Perl, Mittmeier (46. Pätzke), Seide, Osterland, Wieczorek, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Groh

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47