Dessau-Roßlau/MTU. Die SG Dessau/Kochstedt und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Die Dessauer konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Miguel Mittmeier der Torschütze (40.).

In der 59. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. kassierte noch einmal Gelb. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Anton Groh den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Karbath, Spielau, Görsch (44. Täubrecht), Saalmann, Khan (71. Panzer), Hajowsky, Becker (88. Bro), Dujakovic (79. Seidler), Fülla, Sanneh

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier (46. Pätzke), Perl, Uhte, Nitsche (90. Mühlbauer), Groh, Trettenbach, Osterland, Wieczorek, Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Seide

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47