Für die Turbine Halle endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Arminia Magdeburg mit 0:1 (0:1).

Halle/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen Turbine Halle und SV Arminia Magdeburg mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 167 Zuschauer waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Die Turbine Halle rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg

Turbine Halle: Worch – Sikora (62. Hoffmann), Sommer, Schneider (75. Hildebrandt), Sultanaliev, Saile, Waschkowitz, Heidelberger (75. Zaeske), Nordhausen (60. Obier), Ries, Só

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, Beyer (54. Sheviakov), Kühl, Jakob, Assner, Reka, Schoendube, Stackfleth (79. Johnson), Hättasch, May (90. Hering)

Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167