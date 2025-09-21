Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte dem Haldensleber SC ein 3:2 (2:2)-Triumph über die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Haldensleber zu entscheiden (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Neumann (90. Petrochenko), Boege, Limburg, Prokop, Teuchler, Sulfrian (46. Schnee), Klein, Riedner (70. Zielinski), Richter (77. Walther), Wilken (55. Ahlfeld)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Dujakovic, Khan (69. Vetter), Fülla, Krieg (75. Linke), Seidler (59. Spielau), Becker, Hajowsky, Karbath, Alhamwi, Täubrecht

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35