Ergebnis 6. Spieltag Enger Erfolg: VfB Germania Halberstadt A1 gewinnt 1:0 gegen Haldensleber SC
Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren gelang der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Haldensleber SC.
Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem torarmen 1:0 (0:0). 45 Fußballfans waren im Friedensstadion live dabei.
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 20 Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 6
Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC
VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Schrader (74. Naujoks), Roßberg (53. Stemmler), Schürmann, Lancine (86. Leube), Ucke, Simon, Behrens (74. Dobritz), Leopold, Knoche (62. Michl), Stender
Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Richter, Boege, Riedner, Neumann, Ahlfeld (84. Grmay), Teuchler, Schnee, Hartmann, Klein (83. Petrochenko)
Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45