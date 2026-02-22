Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96 I (U19).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Pepe Schuster mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Anel Hajdarpasic erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

1:1 für Magdeburger SV Börde und VfL Halle 96 I (U19) – 58. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Beneke (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (82.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – VfL Halle 96 I (U19)

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Lampe, Schuster, Jäger, Lima Sampa, Neumann, Krauel, Beneke, Richter, Bittmann

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Onyedeke, Roschig, Khalid (35. Krause), Unthan (82. Kaiser), Lorenz, Prokein, Bärwald, Hajdarpasic, Ugoh (75. Heute), Brumme

Tore: 1:0 Pepe Schuster (32.), 1:1 Anel Hajdarpasic (58.), 2:1 Philipp Beneke (82.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Ole Bennet Becker, Maximilian Port; Zuschauer: 23