Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der VfB Germania Halberstadt A1 ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Haldensleber SC.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt A1 und Haldensleber SC mit einem torarmen 1:0 (0:0). 45 Fußballfans waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Halberstädter (43.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 20 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Youen Schrader den Gastgeber in Führung (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Die Halberstädter sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Ucke, Lancine (86. Leube), Schürmann, Schrader (74. Naujoks), Simon, Knoche (62. Michl), Behrens (74. Dobritz), Leopold, Roßberg (53. Stemmler), Stender

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Neumann, Riedner, Klein (83. Petrochenko), Teuchler, Wilken, Hartmann, Schnee, Richter, Ahlfeld (84. Grmay)

Tore: 1:0 Youen Schrader (65.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Stefan Klose, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 45