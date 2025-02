Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste die VfB Germania Halberstadt am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halberstadt/MTU. Am Dienstag haben sich die VfB Germania Halberstadt und der Haldensleber SC ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von gast am Ende der ersten Halbzeit, als Spieler Nummer 16 für Haldensleber traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Maximilian Müller der Torschütze (44.).

44. Minute VfB Germania Halberstadt gleichauf mit Haldensleber SC – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Cicce Lancine/Halberstadt (50.), gefolgt von (Haldensleber SC) in Minute 70. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.02.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 17

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Leon-Joel Platz (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (75.). Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Haldensleber SC

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Lancine (78. Behrens), M. B. Müller, Platz, Ucke, Wenig, Simon, Günther, M. Müller (89. Schürmann), Stender, C. O. Müller (62. Lippoldt)

Haldensleber SC: –

Tore: 0:1 (39.), 1:1 Maximilian Müller (44.), 2:1 Cicce Lancine (50.), 2:2 (70.), 3:2 Leon-Joel Platz (75.); Zuschauer: 43