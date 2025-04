Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:6 (0:1) verließ der FSV Barleben 1911 am Sonntag den Sportplatz- Platz 2. Der SV Arminia Magdeburg fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Die 25 Zuschauer auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 0:6 (0:1) hinnehmen musste.

Lio Marko Kühl (SV Arminia Magdeburg e.V.) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Subhi Jahjah der Torschütze (55.).

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – Minute 55

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Gordon Bode im gegnerischen Tor. Fredrik Karlson Uthe traf in Minute 57, Theodor Lange in Minute 60 und Yannick Diallo in Minute 67. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 24

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Diallo den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 82 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SV Arminia Magdeburg

FSV Barleben 1911: Franke – Drynda (63. Baecke), Leinhos, Sonntag, Mathiot (58. Weißenborn), Resch, Christian (46. J. L. Meyer), J. P. Meyer, Dohms, Holze, Teubner

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach, Uthe (63. Kreuter), Sheviakov, Scharfe, Jahjah (58. Diallo), Polzin (58. Assner), Zoschke, Reka (66. Abou Rawash), Lange (63. Ahmed), Kühl

Tore: 0:1 Lio Marko Kühl (28.), 0:2 Subhi Jahjah (55.), 0:3 Fredrik Karlson Uthe (57.), 0:4 Theodor Lange (60.), 0:5 Yannick Diallo (67.), 0:6 Yannick Diallo (79.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Stefan Klose, Noa Justin Mania; Zuschauer: 25