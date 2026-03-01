In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der FSV Barleben 1911 am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SG Dessau/Kochstedt und ging 2:8 (1:4) vom Platz.

Barleben/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 2:8 (1:4) getrennt.

Emilio Becker (SG Dessau/Kochstedt) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 steckte zweimal Gelb ein (12.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Carlo Fiete Fülla den Ball ins Netz (23.).

FSV Barleben 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 23

Der FSV Barleben 1911 e.V. lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jamie Maurice Korbginski schoss und traf in der 25. Spielminute. Die SG Dessau/Kochstedt ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Darvin Francis Hajowsky versenkte den Ball in Minute 30, gefolgt von Per Seidler (45.). Die Barleber nahmen aber nochmal Anlauf. Bennet Günther versenkte den Ball in Spielminute 60 per Strafstoß. Eine echte Gefahr stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In der 90. Minute gelang es Seidler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:8 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther (65. Gagelmann), Müller, Mathiot, J. L. Meyer, Teubner (39. Bertram), Resch, Korbginski (61. Altergott), Hutzler (65. Rautmann), Fromme, J. P. Meyer

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi, Seidler, Khan (65. Bro), Fülla (80. Karbath), Sanneh, Täubrecht (69. Saalmann), Hajowsky, Becker, Dujakovic (23. Panzer), Spielau

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20