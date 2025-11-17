Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Ergebnis von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:9 (2:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte John Poul Meyer den Ball ins Netz (17.).

1:1 für FSV Barleben 1911 und 1. FC Lok Stendal – 17. Minute

Spielstand 1:1. Das Barleber Team ging in die Vollen und erlangte einen Vorsprung. Vincent Schröter traf in Minute 20. Es wollte den Barlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Dann schafften es die Barleber, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Jonas Resch versenkte den Ball in der 86. Minute. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, Fromme, Müller, J. P. Meyer, Bertram, Günther, J. L. Meyer, Schröter (64. Teubner), Korbginski, Hoffmann (69. Mathiot)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (43. Schulze), Meinelt, Ziekau, Dimonenko (59. Koshyk), Wolff, Handge (79. Sawaneh), Vinzelberg, Lauck, Lagemann (69. Salem Merso), Völzke

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31