Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 2:8 (1:4) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die SG Dessau/Kochstedt fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Barleben 1911 und die SG Dessau/Kochstedt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (1:4).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Emilio Becker für Dessau traf und in Minute 11 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 kassierte zweimal Gelb (12.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Carlo Fiete Fülla (23.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – 23. Minute

Dann kamen die zurückliegenden Barleber zum Zug: Jamie Maurice Korbginski versenkte den Ball in der 25. Minute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Dessauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Darvin Francis Hajowsky schoss und traf in der 30. Minute, gefolgt von Per Seidler (45.). Es wollte den Dessauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Bennet Günther versenkte den Ball in Spielminute 60 per Strafstoß. Gefährlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:5 aus. Hajowsky verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 73., 80.). Spielstand 7:2 für die SG Dessau/Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Seidler (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 8:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – SG Dessau/Kochstedt

FSV Barleben 1911: Alexander – Mathiot, Korbginski (61. Altergott), Fromme, Müller, Hutzler (65. Rautmann), J. P. Meyer, Resch, Teubner (39. Bertram), J. L. Meyer, Günther (65. Gagelmann)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Sanneh, Spielau, Täubrecht (69. Saalmann), Khan (65. Bro), Dujakovic (23. Panzer), Alhamwi, Hajowsky, Becker, Fülla (80. Karbath), Seidler

Tore: 0:1 Emilio Becker (11.), 0:2 Carlo Fiete Fülla (23.), 1:2 Jamie Maurice Korbginski (25.), 1:3 Darvin Francis Hajowsky (30.), 1:4 Per Seidler (45.), 2:4 Bennet Günther (60.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (66.), 2:6 Carlo Fiete Fülla (73.), 2:7 Carlo Fiete Fülla (80.), 2:8 Per Seidler (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Lenox Palme; Zuschauer: 20