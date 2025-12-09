Der FSV Barleben 1911 hatte am Dienstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den Haldensleber SC mit 1:4 (0:3).

Barleben/MTU. Vor 50 Zuschauern hat sich das Team von Christoph Schindler mit 1:4 (0:3) gegen Haldensleber geschlagen geben müssen.

Louis Neumann (Haldensleber SC) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Haldensleber legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze.

Minute 28: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Boege konnte in Minute 31 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 57 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sören Ahlfeld den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (76.). Damit war der Erfolg der Haldensleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911: T. T. Meyer – Teubner, Bertram, Günther, Fromme, Leon, J. P. Meyer (77. Hein), Korbginski (55. Wosahlo), Hoffmann (55. Schröter), Resch, J. L. Meyer

Haldensleber SC: Krepp – Wilken (62. Teuchler), Boege, Klein, Neumann (71. Okubazgi), Grmay (52. Madaus), Ahlfeld, Prokop, Sulfrian (62. Fölsch), Thal (52. Schürmann), Hartmann

Tore: 0:1 Louis Neumann (10.), 0:2 Lenny Joshua Boege (28.), 0:3 Lenny Joshua Boege (31.), 1:3 John Poul Meyer (57.), 1:4 Sören Ahlfeld (76.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Paul van der Velde, Nils Lehmann; Zuschauer: 50