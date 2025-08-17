Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Tino Krebs und sein Team Haldensleber SC gegen den VfB Ottersleben – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Haldensleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Jahn-Allee geboten. Die Haldensleber waren den Gästen aus Ottersleben mit 4:0 (3:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Sebastian Riedner für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (18.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jannes Michael Prokop den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (19.).

19. Minute: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Minute 20: Haldensleber traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Neumann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Das Spiel endete bitter für die Magdeburger. In Minute 87 lenkte Julian Multhaupt den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der Haldensleber SC rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – VfB Ottersleben

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler (82. Okubazgi), Sulfrian, Schnee, Hartmann, Boege, Klein (65. Limburg), Ahlfeld, Riedner (82. Asfahale), Prokop (87. Petrochenko), Neumann (65. Walther)

VfB Ottersleben: Koch – Raschauer (85. Neumann), Lübke, Raschauer (46. Hintze), Niemann, Fadjinou, Yunashev (77. Kahn), Rüger, Multhaupt, Agte (46. Lieck), Bogunski (77. Safdari)

Tore: 1:0 Sebastian Riedner (5.), 2:0 Jannes Michael Prokop (19.), 3:0 Louis Neumann (20.), 4:0 Julian Multhaupt (87.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Bennet Kunze, Tobias Schläger; Zuschauer: 50