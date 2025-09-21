Der Haldensleber SC errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:2).

Jannes Michael Prokop (Haldensleber SC) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Klein, Riedner (70. Zielinski), Teuchler, Richter (77. Walther), Wilken (55. Ahlfeld), Limburg, Neumann (90. Petrochenko), Prokop, Sulfrian (46. Schnee)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Khan (69. Vetter), Krieg (75. Linke), Seidler (59. Spielau), Täubrecht, Hajowsky, Fülla, Becker, Alhamwi, Dujakovic, Karbath

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35