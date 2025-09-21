Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Darvin Francis Hajowsky (32.) erzielt wurde.

Haldensleber SC Kopf an Kopf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler, Riedner (70. Zielinski), Richter (77. Walther), Klein, Wilken (55. Ahlfeld), Prokop, Limburg, Neumann (90. Petrochenko), Sulfrian (46. Schnee), Boege

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler (59. Spielau), Hajowsky, Karbath, Alhamwi, Khan (69. Vetter), Krieg (75. Linke), Täubrecht, Becker, Dujakovic, Fülla

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35