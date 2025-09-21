Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Jannes Michael Prokop (Haldensleber SC) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

1:1 Ausgleich im Spiel Haldensleber SC gegen SG Dessau/Kochstedt – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Neumann den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Haldensleber sicherte (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Limburg, Klein, Richter (77. Walther), Sulfrian (46. Schnee), Prokop, Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Riedner (70. Zielinski), Teuchler

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Becker, Täubrecht, Alhamwi, Hajowsky, Krieg (75. Linke), Fülla, Seidler (59. Spielau), Khan (69. Vetter), Karbath, Dujakovic

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35