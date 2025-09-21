Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt fuhr der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Haldensleber Team den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Richter (77. Walther), Teuchler, Riedner (70. Zielinski), Klein, Sulfrian (46. Schnee), Prokop, Boege, Neumann (90. Petrochenko), Limburg, Wilken (55. Ahlfeld)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Alhamwi, Khan (69. Vetter), Täubrecht, Seidler (59. Spielau), Fülla, Hajowsky, Becker, Dujakovic, Karbath, Krieg (75. Linke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35