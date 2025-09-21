Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Am Sonntag haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2).

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Darvin Francis Hajowsky den Ball ins Netz (32.).

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Die Partie blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Neumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit der Haldensleber Mannschaft den Sieg zu bescheren (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Sulfrian (46. Schnee), Prokop, Limburg, Boege, Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Richter (77. Walther), Klein, Riedner (70. Zielinski), Wilken (55. Ahlfeld)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Krieg (75. Linke), Karbath, Täubrecht, Fülla, Khan (69. Vetter), Becker, Alhamwi, Dujakovic, Seidler (59. Spielau)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35