Haldensleben/MTU. Das Match zwischen Haldensleber und Stendal ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Elias Wolff (1.FC Lok Stendal) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (37.). Der Haldensleber SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von heim. Die Stendaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Finn Handge der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

Haldensleber SC liegt 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Spieler Nummer 15 wurde für Spieler Nummer 7 eingesetzt und Spieler Nummer 16 für Spieler Nummer 8. Auf der Gastseite verließen Mattis Finn Winkler für Janek Völzke und Johannes Lagemann für Danylo Koshyk den Platz. Die Bemühungen zahlten sich jedoch nicht aus. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1.FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Danylo Koshyk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Stendaler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – 1. FC Lok Stendal

Haldensleber SC: –

1. FC Lok Stendal: Günther (46. Ranke) – Schulze, Schulze, Handge, Winkler (57. Völzke), Mohamed, Wolff, Bordizhenko, Lagemann (65. Koshyk), Vinzelberg, Meinelt

Tore: 0:1 Elias Wolff (16.), 0:2 Finn Handge (52.), 0:3 Danylo Koshyk (90.+2); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Marvin Marmulla, Tim Polten; Zuschauer: 43