Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am vergangenen Sonntag war der VfL Halle 96 I (U19) gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stephan Neigenfink. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Sandersdorf beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Levin Steffen Schneider für Sandersdorf traf und in Minute 57 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) gerät 0:2 ins Hintertreffen – 91. Minute

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Brumme, Unthan (79. Dietrich), Onyedeke, Krause (84. Omoike), Lorenz, Khalid (72. Heute), Prokein, Ugoh, Roschig, Hajdarpasic

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Wieczorek, Nitsche, Seide, Uhte, Mackowiak (62. Franzke), Groh, Schneider (80. Mühlbauer), Perl, Osterland

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45