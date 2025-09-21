Signifikant unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen den VfL Halle 96 I (U19) vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

FSV Barleben 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 31

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Leon (80. Hutzler), Korbginski (88. Rautmann), Bertram, Günther, Müller, Resch, Teubner (88. Mendel), Fromme, J. P. Meyer (65. Hoffmann), J. L. Meyer (80. Winter)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Heute, Lorenz, Meyer, Danyi, Unthan (66. Witter), Khalid, Rayko, Ugoh (46. Zabel), Onyedeke, Prokein

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35