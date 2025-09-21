Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der FSV Barleben 1911 im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den VfL Halle 96 I (U19) unterlag das Team von Stefan Resch mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Zuschauer auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) hinnehmen musste.

Gleich nach Spielstart schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lio Lorenz erzielt.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es lief nicht gut für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Teubner (88. Mendel), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Günther, Korbginski (88. Rautmann), Resch, Müller, J. L. Meyer (80. Winter), Bertram, Leon (80. Hutzler)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Danyi, Ugoh (46. Zabel), Unthan (66. Witter), Khalid, Prokein, Meyer, Onyedeke, Rayko, Heute, Lorenz

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35