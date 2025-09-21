Deutlich unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lio Lorenz erzielt.

FSV Barleben 1911 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 31. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Khalid (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Resch, Teubner (88. Mendel), Leon (80. Hutzler), J. P. Meyer (65. Hoffmann), Müller, Korbginski (88. Rautmann), J. L. Meyer (80. Winter), Fromme, Günther, Bertram

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Ugoh (46. Zabel), Meyer, Khalid, Prokein, Danyi, Onyedeke, Rayko, Lorenz, Unthan (66. Witter), Heute

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35