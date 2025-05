Am Sonntag haben sich die JSG Gräfenhainichen und der FSV Barleben 1911 geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:2). JSG – Barleben: Nachdem die JSG Gräfenhainichen an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (1:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Jannis Maurice Sonntag (FSV Barleben 1911 e.V.) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Erneut setzte Sonntag den Ball ins Netz (29.).

29. Minute: JSG Gräfenhainichen mit 0:2 im Rückstand

JSG war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 6 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 33 Minuten legte das Team von Christopher Zollweg nach und netzte ein weiteres Mal ein (70). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 29

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Duc Anh Tran wurde für Niclas Hille eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Julius Fischer für Lukas Beyer den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Duc Anh Tran, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – FSV Barleben 1911

JSG Gräfenhainichen: Walther – Dutz, Simon, Wolfensteller, Schindler (90. Thomae), Neumann (63. Kluger), Karbe (44. Hille), Schröter, Rieschick, Schulze

FSV Barleben 1911: Franke – Schulze, Wettig, Fischer (79. Beyer), Christian, Sonntag, Drynda (59. Weißenborn), Meyer, Holze, Kempe, Mathiot (56. Hoffmann)

Tore: 0:1 Jannis Maurice Sonntag (20.), 0:2 Jannis Maurice Sonntag (29.), 1:2 Carlos Dutz (37.), 2:2 Joel Schulze (70.), 3:2 Duc Anh Tran (90.+2); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Michael Pfuhl; Zuschauer: 50