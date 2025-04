Gräfenhainichen/MTU. Die 90 Zuschauer im Stadion Zschornewitz haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Gräfenhainichen ein ernüchterndes 0:8 (0:3) einstecken musste.

Lukas Radomski (SV Fortuna Magdeburg e.V.) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oskar Zopf den Ball ins Netz (16.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Radomski traf in Minute 44, Niklas Hännig zweimal in Minute 53 und 60, Altin Shaqiri in Minute 68 und Tom Luca Lenze in Minute 72. Spielstand 7:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Shaqiri den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (74.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr einholen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – SV Fortuna Magdeburg

JSG Gräfenhainichen: Walther – Schulze, Bui (46. Stockmann), Karbe (66. Kluger), Wolfensteller (54. Szulcek), Neumann (46. Brückner), Schröter, Rieschick, Simon (70. Tran), Neuwirth, Noack

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Rudolph, Nyarko (46. Hännig), Rektorik, Zopf, Spurek (46. Shaqiri), Radomski, Lenze, Kratzke (56. Drizari), Koplin (56. Kirchhoff), Barnau

Tore: 0:1 Lukas Radomski (8.), 0:2 Oskar Zopf (16.), 0:3 Lukas Radomski (44.), 0:4 Niklas Hännig (53.), 0:5 Niklas Hännig (60.), 0:6 Altin Shaqiri (68.), 0:7 Tom Luca Lenze (72.), 0:8 Altin Shaqiri (74.); Zuschauer: 90