In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte die JSG Gräfenhainichen am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:8 (0:3) vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. Die 90 Beobachter im Stadion Zschornewitz haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Gräfenhainichen ein ernüchterndes 0:8 (0:3) hinnehmen musste.

Gleich nach Spielstart schoss Lukas Radomski das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oskar Zopf der Torschütze (16.).

JSG Gräfenhainichen sieht sich 0:2 im Rückstand – 16. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Roman Laqua im gegnerischen Tor. Radomski traf in Minute 44, Niklas Hännig zweimal in Minute 53 und 60, Altin Shaqiri in Minute 68 und Tom Luca Lenze in Minute 72. Spielstand 7:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Unmittelbar darauf gelang es Shaqiri, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Gräfenhainichen – SV Fortuna Magdeburg

JSG Gräfenhainichen: Walther – Rieschick, Schulze, Noack, Karbe (66. Kluger), Neumann (46. Brückner), Bui (46. Stockmann), Simon (70. Tran), Schröter, Wolfensteller (54. Szulcek), Neuwirth

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Zopf, Nyarko (46. Hännig), Kratzke (56. Drizari), Rudolph, Radomski, Spurek (46. Shaqiri), Koplin (56. Kirchhoff), Lenze, Barnau, Rektorik

Tore: 0:1 Lukas Radomski (8.), 0:2 Oskar Zopf (16.), 0:3 Lukas Radomski (44.), 0:4 Niklas Hännig (53.), 0:5 Niklas Hännig (60.), 0:6 Altin Shaqiri (68.), 0:7 Tom Luca Lenze (72.), 0:8 Altin Shaqiri (74.); Zuschauer: 90