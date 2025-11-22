Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 8:1 (5:0) fegte das Team des 1. FC Lok Stendal die SV Fortuna Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Stendal/MTU. Gleich achtmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Gegner aus Magdeburg eingenetzt. 8:1 (5:0) für die Stendaler.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Johannes Lagemann (7.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal führt in Minute 7 mit 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Altin Shaqiri (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Magdeburg erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann, Ziekau, Wolff, Loock (68. Sawaneh), Amiti (81. Paschke), Vinzelberg, Braunschweig (59. Koshyk), Handge, Völzke (86. Salem Merso), Lauck

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher (46. Anwaar), Starikovskiy, Meister (46. Gödecke), Haitham Mahmoud, Tapsoba (60. Drizari), Lenze, Czerwenka, Nyarko, Shaqiri, Kirchhoff

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19