Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:1 (5:0) fegte die Mannschaft des Haldensleber SC den Magdeburger SV Börde am Samstag vom Platz.

Haldensleben/MTU. 7:1 (5:0) in Haldensleber: Ganze sieben Bälle hat das Team von Tino Krebs, der Haldensleber SC, am Samstag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jannes Michael Prokop für Haldensleber traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Louis Neumann (17.) erzielt wurde.

17. Minute: Haldensleber SC baut Führung auf 2:0 aus

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Oskar Wilhelm Model musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Prokop konnte in Minute 26 erneut einnetzen, Philipp Teuchler in Minute 30 und Prokop legte in Minute 451 nach. Es sah nicht gut aus für den Magdeburger SV Börde. In Minute 56 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Philipp Teuchler traf für Haldensleber in Minute 71. Spielstand 6:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Haldensleber SC musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Prokop den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Haldensleber gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Haldensleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – Magdeburger SV Börde

Haldensleber SC: Krepp – Wilken, Sulfrian (75. Schürmann), Neumann, Prokop, Teuchler, Klein, Hartmann, Walther (80. Asfahale), Ahlfeld (75. Grmay), Boege

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Krauel (47. Jäger), Horn (86. Lampe), Begest (47. Beneke), Dunkel, Schuster, Bittmann, Jahn (47. Lima Sampa), Richter, Westermann

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (5.), 2:0 Louis Neumann (17.), 3:0 Jannes Michael Prokop (26.), 4:0 Philipp Teuchler (30.), 5:0 Jannes Michael Prokop (45.+1), 5:1 Kristof Neumann (56.), 6:1 Philipp Teuchler (71.), 7:1 Jannes Michael Prokop (90.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Hannes Glathe; Zuschauer: 30