Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 9:1 (3:1) fegte die Mannschaft der SV Fortuna Magdeburg die NSG SSC/RW Weißenfels am Sonntag vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die Magdeburger haben am Sonntag dem Gegner aus Weißenfels ganze neun Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 9:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Maximilian Fleck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Fleck der Torschütze (16.).

Doppelpack von Maximilian Fleck bringt SV Fortuna Magdeburg 2:0 in Führung – Minute 16

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Mattes Lindner konnte in Minute 21 einnetzen. Es lief nicht gut für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 29 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Fünf mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Weißenfelser. Spielstand 8:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

Bereits drei Minuten darauf konnte Radomski (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Kello (46. Hoffmann) – Lindner (66. Radomski), Koplin, Zopf, Drizari (46. Starikovskiy), Lenze, Fleck, Klause (58. Hännig), Kratzke, Barnau, Rudolph (64. Nyarko)

NSG SSC/RW Weißenfels: Brandt – Kalkofen (61. May), Schulze (64. Florea), Kopp, Kopp, Elmi, Rothhoff, Krämer, Heerdegen, Brendel (61. Ohl), Reiche (84. Mollov)

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (9.), 2:0 Maximilian Fleck (16.), 3:0 Mattes Lindner (21.), 3:1 Jaime Ian Kalkofen (29.), 4:1 Demyan Starikovskiy (50.), 5:1 Vincent Barnau (50.), 6:1 Lukas Radomski (74.), 7:1 Oskar Zopf (82.), 8:1 Demyan Starikovskiy (86.), 9:1 Lukas Radomski (89.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jonas Mädel, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 71