Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:1 (2:0) fegte die Mannschaft des VfB 1906 Sangerhausen die SV Fortuna Magdeburg am Sonntag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. Siebenmal hat der VfB 1906 Sangerhausen am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Sangerhäuser.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ben Grenzebach (44.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es sah nicht gut aus für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Noah Gabriel Schoder den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 erweiterte (87.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Schütz, Buchhorn, Halle (73. Zarkua), Schremmer (70. Schoder), Bühling, Bärwolf, Ruppe (70. Nicolai), Lange, Grenzebach, Ehrich

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri, Prause, Czerwenka, Rößner, Meister, Starikovskiy, Lenze, Tapsoba (55. Anwaar), Kirchhoff, Telch

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45