Klar unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 im Spiel gegen den VfL Halle 96 I (U19) am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Die 35 Beobachter auf dem Sportplatz Ebendorf haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 1:5 (0:3) einstecken musste.

Hannes Thomas Unthan (VfL Halle 96 I (U19)) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – Minute 31

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Luca Alexander musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Khalid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu erweitern (82.). Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (80. Winter), Günther, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Leon (80. Hutzler), Bertram, Teubner (88. Mendel), Müller, Fromme, Resch, Korbginski (88. Rautmann)

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Danyi, Ugoh (46. Zabel), Lorenz, Onyedeke, Rayko, Meyer, Heute, Khalid, Prokein, Unthan (66. Witter)

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35